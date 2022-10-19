Иран направил помощь россиянам в оккупированный Крым: первые подробности

Подчеркивают, что использование иранских инструкторов свидетельствует о более глубоком участии Ирана в войне против Украины.

Иран направил на оккупированную россией* территорию Украины инструкторов, которые должны помочь оккупантам работать с дронами-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает издание New York Times.

Иранские специалисты работают на российской базе в Крыму, где расположено место базирования беспилотников после их доставки из Ирана.

«Отправка беспилотников и инструкторов в Украину глубоко вовлекла Иран в войну на стороне рф и непосредственно привлекла Тегеран к операциям, в результате которых были убиты и ранены мирные жители», — сказал Мик Малрой, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона и офицер ЦРУ в отставке.

По информации издания, сначала рф отправила свой личный состав в Иран для обучения, но российские военные все равно допускают ошибки при применении дронов-камикадзе, что делает их неэффективными. Поэтому, по информации источников NYT, Иран направил своих инструкторов в оккупированный Крым.

Подчеркивается, что иранский персонал находится вдали от зоны боевых действий. Также неизвестно, управляют ли беспилотниками сами инструкторы или только проводят обучение.

При этом в США считают, что применение иранских дронов россией свидетельствует об эффективности западных санкций. Рф испытывает проблемы с внутренним производством вооружения.

Ранее Курсор писал, что в рф назревает социальный раскол из-за мобилизации — аналитики ISW.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.