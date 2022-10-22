В США считают, что Иран может отправлять рф дополнительные дроны

Госсекретарь сказал, что США работают над противодействием усилиям Ирана и усилением способности Украины отражать российские нападения.

Российская федерация* атакует украинские города не только ракетами, но и дронами-камикадзе. И как считает госсекретарь США Энтони Блинкен, Иран, чтобы оказать помощь войскам агрессору, может отправлять рф дополнительные ударные беспилотники.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

По его словам, россия могла получить десятки таких БПЛА из Ирана, и, возможно, в разработке есть еще больше.

Блинкен сказал, что США работают над противодействием усилиям Ирана и усилением способности Украины отражать нападения.

«Мы препятствуем незаконной торговле оружием, включая БПЛА, везде, где мы можем их увидеть, найти и сдержать. Мы продолжаем укреплять защиту наших партнеров, в том числе в Украине, против использования БПЛА или любых других систем вооружения, которыми может заниматься Иран», — сказал Блинкен.

«Курсор» писал ранее, что Иран направил на оккупированную россией территорию Украины инструкторов, которые должны помочь оккупантам работать с дронами-камикадзе Shahed-136.

Еще мы писали, что внутри Ирана не утихают протесты, а в это время иранское правительство активно наращивает свое военное присутствие за рубежом. Тегеран обозначил для себя другие приоритеты — поставки беспилотников в россию, содействие в убийстве мирных жителей Украины, учения в приграничном с Азербайджаном регионе и атаки на позиции курдов в Ираке.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!