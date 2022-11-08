ЕС продлил санкции против Турции из-за незаконного бурения нефти в Средиземноморье — СМИ

Ограничения могут быть сняты, если Совет Евросоюза посчитает, что их цели не были достигнуты.

Совет Европейского Союза во вторник, 8 ноября, продлил действие ограничительных мер против Турции в ответ на несанкционированную геологоразведочную деятельность в Восточном Средиземноморье на год, до 12 ноября 2023-го.

Об этом сообщает Европейская правда.

Издание напоминает, что режим санкций за незаконное бурение в Средиземноморье был введен в октябре 2019 года, когда ЕС подтвердил уважение к суверенитету Кипра и предложил Европейской комиссии представить предложения по ограничительным мерам.

Уже в феврале 2020 года под санкции попали два физических лица — член совета директоров турецкой нефтедобывающей компании TPAO Мехмет Акалин и ее исполнительный директор Али Намоглу. С тех пор санкции против них несколько раз продлевались.

Ограничения предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в санкционный список.

«Европейский Союз сохранит свою способность вводить целевые ограничительные меры в отношении физических или юридических лиц, ответственных за несанкционированное бурение углеводородов в Восточном Средиземноморье или причастных к такому бурению», — отмечают в Совете ЕС.

Решение о продлении санкций вступит в силу на следующий день после его опубликования в Официальном журнале Европейского Союза. Санкции могут быть сняты в случае необходимости, если Совет ЕС посчитает, что их цели не были достигнуты.

Как сообщал Курсор, в Турции сообщили о введении запрета для российских самолетов с двойной регистрацией пересекать воздушное пространство страны.

Также Курсор информировал о том, что Турция приостановила судоходство в Босфорском проливе.