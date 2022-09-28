СМИ: Турция приостановила судоходство в Босфорском проливе

Судно, которое следовало в российскую федерацию* под панамским флагом, сообщило о неполадках в своей системе управления.

Сегодня, 28 сентября, турецкие власти приостановили судоходство в Босфорском проливе из-за технической неисправности, которая произошла на сухогрузе, следовавшем в российскую федерацию.

Об этом сообщает издание AA.

Согласно предварительным данным, поломка произошла на судне с панамским флагом VIVA ECLIPSE. Капитан корабля сообщил, что система управления вышла из строя. Это произошло в районе Ускюдар, рядом с проливом.

Отмечается, что на помощь кораблю направили два турецких буксира.

«Курсор» писал ранее, что Министерство иностранных дел Украины выразило послу Турции Ягмуру Ахмету Гюльдере обеспокоенность в связи с имеющейся информацией о перевозке зафрахтованным министерством обороны рф судном «Sparta II» из Сирии в россию через пролив Босфор зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ-2.

Еще мы писали, что в начале августа 2022 года первая официальная партия украинского зерна после вторжения россии достигла турецких территориальных вод у входа в пролив Босфор.

Напомним, что в США впервые за 75 лет в море вышел американский линейный корабль «Техас», который прославился в Первую и Вторую мировые войны. Этот линкор является единственный сохранившимся экземпляром ХХ века, поэтому своим выходом в море он вызвал ажиотаж.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!