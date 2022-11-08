Турция запретила российским самолетам летать над страной

Власти Турции заявили о запрете пересекать воздушное пространство страны российским самолетам с двойной регистрацией.

В Турции сообщили о введении запрета для российских самолетов с двойной регистрацией пересекать воздушное пространство страны.

Ограничение вступило в силу 1 ноября, сообщает Unian.

Поскольку с 24 февраля, когда произошло вторжение в Украину, многие мировые авиакомпании перестали принимать российские самолеты и корабли, то в правительстве рф*начали использовать двойные регистрации самолетов, а также обсуждать национализацию чужих бортов.

В минтрансе рф назвали решения турецких властей «дискриминацией». В ведомстве заявили, что это противоречит целям и задачам Международной организации гражданской авиации.

Ранее Курсор писал, что США и НАТО убеждают Украину начать переговоры с россией. В Белом доме оценивают риски ядерного удара по Украине, а также отношения москвы и Пекина.

Ранее мы рассказывали, что в россии женщине запретили посещать кладбище после того, как она оставила записку на могиле родителей путина.

Также «Курсор» сообщал, что Лукашенко откровенно рассказал об отношении белорусов к войне.

Помимо этого, в Евросоюзе заявили, что за поставки Ираном любого оружия россии будут последствия.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!