Евросоюз и G7 готовят десятый пакет санкций против россии

Европейский Союз намерен обсудить со странами «Группы семи» (G7) десятый пакет санкций против российской федерации*.

Об этом сообщил постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Даниэльссон.

По его словам, необходимо пересмотреть уровень граничной цены на закупку российской нефти. ЕС также должен пересмотреть уже действующие санкции против россии.

«Мы должны убедиться, что десятый пакет санкций будет иметь большее влияние на россию, чем на некоторые страны-члены ЕС», — пояснил дипломат, отметив, что новые санкции могут быть приняты только после выработки совместного решения стран G7 и Евросоюза.

Даниэльссон также сообщил, что Швеция будет способствовать привлечению к ответственности совершенных военных преступлений в Украине и использованию замороженных российских активов для восстановления украинской инфраструктуры и экономики.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал тех, кто призывает ослабить санкции против рф. По его словам, тот, кто пытается политически торпедировать санкционный механизм, не только пытается сделать так, чтобы российская федерация за свои преступления осталась безнаказанной, но и ставит все европейское сообщество в зависимость от величайшей антиевропейской силы в мире.

Также Курсор информировал о том, что в декабре правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе.

Ранее Курсор писал, что Великобритания вызвала в Лондон самого высокопоставленного дипломата Ирана. Это произошло после казни Мохсена Шекари — первого приведенного в силу смертельного приговора в связи с недавними антиправительственными волнениями.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!