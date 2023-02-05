ЕС сделал еще один большой шаг к разрыву энергетических связей с рф

Блок из 27 стран запретил российские продукты нефтепереработки, такие как дизельное топливо, и присоединился к США и другим союзникам в установлении ценового предела для продаж в незападные страны.

Европейский запрет вступает в силу в воскресенье после эмбарго на уголь и большую часть нефти из рф. По сообщению Associated Press, этот шаг призван еще больше сократить зависимость от российской энергии и платежей в военный бюджет кремля по мере приближения годовщины вторжения в Украину.

У европейских импортеров было несколько месяцев с тех пор, как в июне было объявлено о запрете, чтобы наладить новые поставки. Они уже сократили долю россии в импорте ЕС до 27% в декабре с более чем половины до начала войны.

По данным S&P Global, американские поставщики увеличили поставки до рекордного уровня: с 34 000 баррелей в день в начале 2022 года до 237 000 баррелей в день в январе.

Новые нефтеперерабатывающие мощности, вводимые в эксплуатацию в этом году в Кувейте и Саудовской Аравии, а в следующем году в Омане, также могут помочь. Индия является еще одним потенциальным источником.

России, с другой стороны, придется искать новых клиентов.

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