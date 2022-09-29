Еще 18 HIMARS: Пентагон уточнил, что США передадут Украине

Американские реактивные артиллерийские системы М142 HIMARS несут шесть ракет GMLRS для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS.

Министерство обороны Соединенных Штатов официально обнародовало список новой военной помощи Украине.

Пособие на 1,1 миллиарда долларов оказывается в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Этот пакет помощи является началом процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных возможностей в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В частности, для нужд Вооруженных сил Украины будет предоставлено 18 реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.

Соединенные Штаты также включили в список:

150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

150 тактических машин для буксировки вооружения;

40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелой техники;

Два радара для беспилотных летательных аппаратов;

20 многоцелевых радаров;

противобеспилотные воздушные системы (вероятно «Titan»);

защищенные системы связи, системы наблюдения и оптика;

оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;

бронежилеты и другое полевое снаряжение;

финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Американские реактивные артиллерийские системы М142 HIMARS несут шесть ракет GMLRS для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS.

РСЗО предназначен для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств противовоздушной и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

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