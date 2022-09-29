Еще 18 HIMARS: Пентагон уточнил, что США передадут Украине

Министерство обороны Соединенных Штатов официально обнародовало список новой военной помощи Украине.
Пособие на 1,1 миллиарда долларов оказывается в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.
Этот пакет помощи является началом процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных возможностей в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В частности, для нужд Вооруженных сил Украины будет предоставлено 18 реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.
Соединенные Штаты также включили в список:
- 150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
- 150 тактических машин для буксировки вооружения;
- 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелой техники;
- Два радара для беспилотных летательных аппаратов;
- 20 многоцелевых радаров;
- противобеспилотные воздушные системы (вероятно «Titan»);
- защищенные системы связи, системы наблюдения и оптика;
- оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- бронежилеты и другое полевое снаряжение;
- финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
Американские реактивные артиллерийские системы М142 HIMARS несут шесть ракет GMLRS для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS.
РСЗО предназначен для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств противовоздушной и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.
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