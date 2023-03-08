Еще одна страна из Азии присоединилась к кампании по передаче вооружения Украине

Правительство Южной Кореи одобрило экспортные лицензии для Польши на поставку Украине гаубиц Krab, которые построены с использованием южнокорейских компонентов, сообщил агентству Reuters в среду представитель министерства обороны в Сеуле.

Бюро технического контроля Администрации программы оборонных закупок (DAPA) рассмотрело и одобрило передачу, сказал Ким Хен Чхоль, директор европейско-азиатского подразделения Бюро международного сотрудничества.

«Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA… затем приняли решение выдать лицензию на экспорт в Польшу», — сказал он в интервью агентству Reuters в штаб-квартире DAPA на окраине Сеула.

Эти комментарии являются первым подтверждением того, что Южная Корея официально согласилась хотя бы косвенно поставлять Украине компоненты вооружений для ее войны против россии*.

Отметим, что ранее Корея предоставила Украине четыре экскаватора, которые будут использоваться для ремонта и восстановления энергетической инфраструктуры.

«Республика Корея направила Украине четыре экскаватора в рамках гуманитарной помощи. Эта техника позволит ускорить ремонтные работы по восстановлению энергетической инфраструктуры», — сообщили в Минэнерго Украины .

В ведомстве отметили, что за последние три месяца Украина получила 10 партий гуманитарной помощи общим весом 114,3 тонны при содействии Министерства иностранных дел Республики Корея. Корейские партнеры передали генераторы и экскаваторы для укрепления энергетики Украины.

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