Еще одна страна стала полностью интегрированным членом Евросоюза

Присоединение к Шенгенской зоне означает, что теперь граждане государства будут среди почти 420 миллионов человек, которые могут свободно путешествовать по 27 странам-членам без паспортов.

В полночь в субботу Хорватия перешла на общую европейскую валюту — евро — и закрыла десятки пограничных контрольно-пропускных пунктов, присоединившись к крупнейшей в мире беспаспортной зоне путешествий.

Об этом пишет Голос Америки.

Отмечается, что для небольшой балканской страны с населением 4 миллиона человек, где жестокая война разрушила почти четверть экономики три десятилетия назад, это событие стало новым началом.

Присоединение к европейской Шенгенской зоне означает, что теперь хорваты будут среди почти 420 миллионов человек, которые могут свободно путешествовать по 27 странам-членам без паспортов для работы или отдыха.

Введение евро также обеспечит Хорватии преимущества, вытекающие из углубления финансовых связей с 19 другими пользователями валюты и Европейским центральным банком. Это также упростит путешествия и ведение бизнеса, потому что не будет необходимости обменивать валюту выезжающим за границу хорватам и десяткам тысяч иностранцев, ежегодно посещающих страну с целью работы или туризма потрясающим побережьем Адриатического моря.

Когда колядники в Хорватии вышли на улицы, чтобы встретить Новый год, министр внутренних дел страны Давор Божинович находился на пункте пропуска Брегана на границе со Словенией, чтобы пожелать успеха и в последний раз проверить паспорта путешественникам через границу.

Как сообщал Курсор, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского союза, но Украина должна будет выполнить ряд необходимых шагов.

«Мы рекомендуем предоставить Украине статус кандидата, понимая, что страна проведет ряд важных реформ. Украина четко продемонстрировала стремление жить по европейским ценностям и стандартам. И начал перед войной путь в ЕС», – сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также Курсор сообщал о том, что в ООН призвали Израиль избавиться от ядерного оружия.