В ООН призвали Израиль избавиться от ядерного оружия: подробности

В резолюции отмечается, что Израиль является единственной страной на Ближнем Востоке, которая не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия.

Первый комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), который отвечает за вопросы разоружения и международной безопасности, поддержал резолюцию с призывом к Израилю избавиться от своего ядерного оружия.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно сообщению, авторами резолюции выступили Палестинская автономия и 19 государств, в том числе Бахрейн, Иордания, Марокко и Объединенные Арабские Эмираты.

В резолюции, в частности, отмечается, что Израиль является единственной страной на Ближнем Востоке и одной из немногих среди 193 стран-членов ООН, которая не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Также в документе содержится призыв к Израилю присоединиться к ДНЯО и передать свои ядерные объекты под контроль Международного агентства по атомной энергии.

Кроме того, Израиль призывают «не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать другим способом ядерное оружие» и «отказаться от обладания ядерным оружием».

«Официально страна никогда не признавала наличие у себя ядерного оружия, хотя неформально ее причисляют к одной из девяти ядерных держав. При этом в резолюции не упоминается Иран, который, как считается, также продвинулся на пути создания ядерного оружия», — пишет издание.

Отмечается, что за резолюцию в Первом комитете ГА ООН проголосовали 152 страны. Против выступили пять стран: сам Израиль, а также Канада, Микронезия, Палау и США. Еще 24 страны воздержались, среди них большинство — члены Европейского Союза.

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