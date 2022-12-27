Эскалация в Косово: Сербия установила блокпосты и собрала армию

Во вторник, 27 декабря, власти Сербии привели армию в боеготовность, расположив новые блокпосты на севере Косово. В ответ Косово обратилось к международным организациям за помощью.

Об этом сообщает Independent.

Сербы потребовали убрать установленные ранее заграждения со стороны Косово. Новые блокпосты из огромных грузовиков появились за ночь с понедельника на вторник в Митровице, разделенном между косовскими сербами и этническими албанцами.

В течение месяца в Косово отмечается обострение конфликта, когда сербы перекрыли улицы в одном из главных городов. До сих дороги к границе перекрыты баррикадами.

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в состояние повышенной боевой готовности и намерен «защитить свой народ (в Косово) и сохранить Сербию».

Он заявил, что Приштина готовится к нападению на косовских сербов на севере страны и намерена силой ликвидировать несколько блокпостов.

После этого официальные лица Косово обвинили Сербию и Вучича в разжигания беспорядков и провокациях, которые могут стать поводом для вооруженного вторжения.

Косово попросило дислоцированных там миротворцев под руководством НАТО убрать баррикады иначе сами сделают это.

Ранее Курсор сообщал, что Сербия планирует разместить войска в Косово, хотя ранее Сербия и Косово нашли компромисс в вопросе передвижения граждан.