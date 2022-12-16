Сербия планирует разместить войска в Косово — Reuters

По словам сербского лидера Александра Вучича, правительство потребует от НАТО размещения сотен и не более 1000 военнослужащих и полицейских.

Правительство Сербии направило запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.

Об этом сообщает Reuters ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.

«Правительство потребует размещения сотен и не более 1000 военнослужащих и полицейских», — сказал он.

Это произошло впервые, с тех пор, как резолюция Совета Безопасности ООН положила конец войне 1998–1999 годов.

Президент Сербии отметил, что он не рассчитывает получить утвердительный ответ.

Как сообщал Курсор, в ночь на воскресенье, 11 декабря, на севере Косово прозвучали взрывы и стрельба. Также полиция проинформировала о перекрытии дорог на севере страны, где население в основном состоит из этнических сербов.

Сербы выступают против муниципальных выборов в Косово, которые были запланированы на 18 декабря. Миссия Евросоюза по поддержанию правопорядка (EULEX) подтвердила, что «вчера вечером в разведывательный патруль EULEX была брошена светошумовая граната», в результате чего никто не пострадал.

Напряженность накаляется, поскольку Сербия и Косово активизировали обмены угрозами. Президент Сербии в субботу заявил, что он официально запросит разрешение НАТО на размещение сербских войск в северной части Косово, хотя и признал, что это разрешение вряд ли будет получено.

Миротворцы под руководством НАТО, работающие в Косово со времен войны, ожидаемо, не дадут разрешения сербским войскам, что фактически бы означало передачу безопасности северных районов Косово, населенных сербами, сербским силам, а это вызвало бы рост напряженности на Балканах.

Ранее Курсор писал, что Сербия и Косово нашли компромисс в вопросе передвижения граждан.