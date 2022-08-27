Сербия и Косово нашли компромисс в вопросе передвижения граждан — Боррель

Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово — не вводить их для владельцев сербских удостоверений.

Сербия и Косово при посредничестве Европейского Союза достигли договоренности в вопросе передвижения их граждан через границу.

Об этом в своем Twitter сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений» — написал Боррель.

По его словам, теперь косовские сербы, как и все остальные граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои идентификационные карты.

«Это европейское решение. Мы приветствуем обоих лидеров с этим решением», – добавил дипломат.

Как сообщал Курсор, 31 июля в районе Косово-Митровицы, граничащем с Сербией, раздались выстрелы и сирены. Косовский спецназ, КФОР НАТО и итальянские карабинеры прибыли на мост через реку Ибер. Тем временем местные сербы вышли на улицы, а в интернете появились видеоролики с сиренами и автоматной стрельбой.

Эскалация произошла за несколько часов до вступления в силу нового указа, требующего от косовских сербов, имеющих сербские номерные знаки, переоформить их на косовские номера (RKS).

Позже Курсор сообщал о том, что президент Сербии Александр Вучич негативно высказался в отношении деятельности Североатлантического альянса в Косово, а также пригрозил защитить сербов, проживающих там.