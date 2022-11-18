Если россия не уйдет, нужны переговоры, но США полагаются на Зеленского — Белый дом

21:37, Сегодня
Мировые новости, Политика
белый дом фото
Фото: Pixabay

По словам Джона Кирби, Вашингтон будет доверять решению украинского лидера в отношении диалога со страной-агрессором.

Если россия* не выведет войска из Украины, переговоры будут «правильным способом положить конец войне», однако США будут полагаться на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сказал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает в своем Twitter корреспондентка Newsy Саша Ингбер.

По словам Кирби, если россия не уйдет, переговоры — это правильный способ положить конец войне в Украине.

«Но США будут полагаться на Зеленского в определении того, готов ли/когда готов он к переговорам. Это смягчает высказывания высокопоставленного генерала США Марка Милли, которые подверглись критике», — говорится в твите.

Как сообщал Курсор, министры внутренних дел стран G7 после консультаций в немецком Гессене обнародовали совместное заявление, в котором осудили преступления россии* в Украине, а также выразили намерение объединить усилия для борьбы с российской дезинформацией.

Также Курсор информировал о том, что 30 сентября российский лидер владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.