Если россия не уйдет, нужны переговоры, но США полагаются на Зеленского — Белый дом

По словам Джона Кирби, Вашингтон будет доверять решению украинского лидера в отношении диалога со страной-агрессором.

Если россия* не выведет войска из Украины, переговоры будут «правильным способом положить конец войне», однако США будут полагаться на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сказал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает в своем Twitter корреспондентка Newsy Саша Ингбер.

По словам Кирби, если россия не уйдет, переговоры — это правильный способ положить конец войне в Украине.

«Но США будут полагаться на Зеленского в определении того, готов ли/когда готов он к переговорам. Это смягчает высказывания высокопоставленного генерала США Марка Милли, которые подверглись критике», — говорится в твите.

NSC’s John Kirby says that short of Russia pulling out, negotiations are the right way to end the war in Ukraine — but the US is going to rely on @ZelenskyyUa to determine if/when he’s ready to negotiate. That softens remarks by top US general Mark Milley, which were criticized. — Sasha Ingber (@SashaIngber) November 18, 2022

Как сообщал Курсор, министры внутренних дел стран G7 после консультаций в немецком Гессене обнародовали совместное заявление, в котором осудили преступления россии* в Украине, а также выразили намерение объединить усилия для борьбы с российской дезинформацией.

Также Курсор информировал о том, что 30 сентября российский лидер владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!