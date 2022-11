Если россия не уйдет, нужны переговоры, но США полагаются на Зеленского — Белый дом

Если россия* не выведет войска из Украины, переговоры будут «правильным способом положить конец войне», однако США будут полагаться на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сказал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает в своем Twitter корреспондентка Newsy Саша Ингбер.

По словам Кирби, если россия не уйдет, переговоры — это правильный способ положить конец войне в Украине.

«Но США будут полагаться на Зеленского в определении того, готов ли/когда готов он к переговорам. Это смягчает высказывания высокопоставленного генерала США Марка Милли, которые подверглись критике», — говорится в твите.

NSC’s John Kirby says that short of Russia pulling out, negotiations are the right way to end the war in Ukraine — but the US is going to rely on @ZelenskyyUa to determine if/when he’s ready to negotiate. That softens remarks by top US general Mark Milley, which were criticized.

