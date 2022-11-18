Министры внутренних дел G7 сделали заявление о преступлениях россии в Украине

Угрозы для критической инфраструктуры и распространение дезинформации значительно возросли с начала полномасштабной российской агрессии.

Министры внутренних дел стран G7 после консультаций в немецком Гессене обнародовали совместное заявление, в котором осудили преступления россии* в Украине, а также выразили намерение объединить усилия для борьбы с российской дезинформацией.

Об этом информирует немецкое издание Zeit.

«Кадры жестоких преступлений против мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры в Украине продолжают поступать к нам ежедневно. Это должно прекратиться, путин должен закончить эту жестокую войну», — заявила глава немецкого МВД Нэнси Фезер.

По ее словам, министры внутренних дел G7 обменялись мнениями о том, «как мы можем дальше продвигать расследование военных преступлений и преступлений против человечности, чтобы военные преступники однажды предстали перед судом».

Кроме того, в G7 договорилась продолжать оказывать поддержку полиции и правоохранительным органам Украины, а также объединить усилия для противодействия российским дезинформационным кампаниям.

«Мы будем продолжать сотрудничество в отслеживании дезинформационных сетей. Россия пытается использовать ложь, чтобы распространять опасность, подрывать доверие к государственным институтам и разделять наши общества. И мы можем сказать: у путина ничего не получится. Мы противопоставляем лжи факты», — подчеркнула Фезер.

Главы МИД стран G7 отдельно отметили, что угрозы для критической инфраструктуры и распространение иностранной дезинформации и пропаганды значительно возросли с начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

Как сообщал Курсор, путин приказал демобилизовать студентов из «днр» и «лнр».

Также Курсор информировал о том, что 30 сентября российский лидер владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!