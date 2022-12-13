В Великобритании впервые подтвердили участие своих морпехов в тайных операциях в Украине

Британские морпехи принимали участие в тайных операциях на территории Украины после полномасштабного вторжения *россии.

Об этом сообщает The Times, ссылаясь на слова генерал-лейтенанта Королевских военно-морских сил Великобритании Роберта Магоуэна.

Военный утверждает, что в начале этого года Великобритания направила в Украину 350 военнослужащих. Они помогли в эвакуации посольства в Польшу.

Уже в апреле они вернулись в столицу Украины для обеспечения охраны британского дипломатического представительства, восстановившего свою работу.

«Во время обеих фаз морпехи поддерживали другие тайные операции в крайне чувствительной среде и с высоким уровнем политического и военного риска», – сказал он.

В беседе с журналистами представитель Королевских ВМС Британии заявил, что морпехов перебросили в Украину, чтобы поддерживать дипломатическое присутствие. То есть, они не принимали участие в военных действиях, и они не выполняли никаких боевых действий.

Издание также отмечает, что в апреле оно сообщало о возобновлении подготовки военных в Украине, проводившуюся солдатами Специальной воздушной службы Великобритании.

Ранее стало известно, как в Евросоюзе отреагировали на идею Макрона о гарантиях безопасности для россии.

«Курсор» сообщал, что минобороны Беларуси сделало неожиданное заявление.

Помимо этого Иран ограничит дальность ракет, поставляемых в россию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!