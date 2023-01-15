В минобороны Великобритании рассказали о планах рф по изменению призывного возраста

Власти рф надеятся, что это вызовет у населения меньшую тревогу, чем объявление очередного раунда непопулярного процесса «частичной мобилизации».

В последнем отчете разведки министерства обороны Великобритании рассматриваются сообщения о том, что россияне планируют поднять верхний предел призывного возраста с 27 до 30 лет.

В Минобороны говорят, что существует реальная вероятность того, что российские лидеры надеются, что такие изменения будут «менее тревожными», чем объявление еще одного раунда непопулярного процесса «частичной мобилизации», о котором путин* объявил в сентябре.

Минобороны Британии пишет: «12 января 2023 года андрей картаполов, глава комитета государственной думы россии по обороне, предложил россии увеличить верхний возраст обычного призыва на военную службу с 27 до 30 лет к весеннему призыву 2023 года.

Картаполов сказал, что этот шаг будет направлен на то, чтобы обеспечить ранее объявленное 30-процентное увеличение численности российских вооруженных сил.

В прошлом году президент путин заявил, что поддерживает такой шаг, и российские официальные лица, вероятно, изучают реакцию общественности.

Существует реальная вероятность того, что российские лидеры надеются, что изменение возрастных критериев для регулярного призыва на военную службу могло бы увеличить численность личного состава, готового воевать в Украине, и в то же время вызвать у населения меньшую тревогу, чем объявление очередного раунда непопулярного процесса «частичной мобилизации».

Читайте также: в Украине объявили вознаграждение за личность российского военного, совершившего удар по Днепру.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.