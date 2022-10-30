Литва усиливает подготовку военного резерва: Минобороны озвучило детали

Вместе с тем, Литва не перестает поддерживать Украину техникой, оснащением и ремонтом техники.

Министерство обороны Литвы усиливает подготовку военных резервов.

Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

Как пишет Милитарный, к концу этого года каждый из 26 тысяч военнослужащих действующего резерва будет закреплен за воинской частью. Также резервисты будут призваны либо для прохождения службы, либо для повышения квалификации.