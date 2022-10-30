Литва усиливает подготовку военного резерва: Минобороны озвучило детали

Министерство обороны Литвы усиливает подготовку военных резервов.
Об этом сообщили в министерстве обороны страны.
Как пишет Милитарный, к концу этого года каждый из 26 тысяч военнослужащих действующего резерва будет закреплен за воинской частью. Также резервисты будут призваны либо для прохождения службы, либо для повышения квалификации.
«К 2025 году мы планируем иметь 36 тысяч военнослужащих активного резерва», — говорится в сообщении.
В сентябре стало известно, что Литва увеличит свой оборонный бюджет, в частности, чтобы купить бронеавтомобили, ракетные комплексы HIMARS, радары и боеприпасы.
По словам Министра обороны Арвидаса Анушаускаса, дополнительные средства будут направлены на восстановление военного потенциала Литвы после передачи Украине части собственного вооружения.
Известно, что командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что страна не может передать Украине вооружение, поскольку требует пополнения собственных арсеналов.
Вместе с тем, Литва не перестает поддерживать Украину техникой, оснащением и ремонтом техники.
Минобороны Литвы сообщило, что сейчас планируют отремонтировать для Украины, по меньшей мере, 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.
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