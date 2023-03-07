Есть только два варианта: в Китае назвали сценарии развития войны в Украине

В МИД Китая сделали новый комментарий о войне в Украине.

В МИДе Китая заявили, что либо нужно проводить переговоры, либо возможна дальнейшая эскалация войны в Украине.

О новом выступлении главы ведомства сообщил канал CNN.

Глава МИДа отрицает поставки оружия россии* из Китая и задается вопросом, почему США запрещают поставки вооружений россии, но сами продолжают продавать их Тайваню. Цинь Ган не подтверждает возможность захвата Тайваня, но отмечает, что боевые действия в Украине необходимо прекратить, иначе кризис выйдет из-под контроля.

Он подчеркивает, что существует два варианта продолжения событий: либо начнется процесс политического урегулирования, либо конфликт усилится, что приведет к еще большему расширению кризиса.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган также обвинил Соединенные Штаты в ухудшении двусторонних отношений между Вашингтоном и Пекином, назвав это «американской истерией».

На пресс-конференции во вторник Цинь раскритиковал призыв администрации Байдена «установить барьеры», утверждая, что это «просто означает, что Китай не должен отвечать ни словом, ни действием в случае нападения».

Министр иностранных дел также подчеркнул, что «сдерживание и подавление» Вашингтоном Китая не остановит его развитие.

Отметим также, что в начале апреля спикер Палаты представителей Кевин Маккарти планирует встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Произойдет это в Калифорнии, а не на острове, чтобы избежать возможной реакции Китая на фоне роста напряженности.

«Мы поделились некоторыми сведениями о том, что в последнее время замышляет Коммунистическая партия Китая, и о тех угрозах, которые они представляют», — цитирует Financial Times высокопоставленного тайваньского чиновника.

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