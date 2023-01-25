«Эти танки сгорят, как и все остальные»: в кремле пригрозили Западу

В кремле заявили, что дипломатические споры по поводу поставок танков показали, что НАТО разделилась в своей поддержке Украины.

Кремль преуменьшил влияние, которое западные танки окажут на отпор его войскам в Украине, заявив, что военная помощь Украине «сгорит, как и все остальное».

В выступлении перед журналистами в среду официальный представитель кремля песков* назвал ожидаемую передачу танков Leopard 2 и Abrams украинской армии «неудачным планом».

«Это переоценка потенциала, который это добавит украинской армии», — заявил песков журналистам во время ежедневной телефонной конференции.

«Эти танки сгорят, как и все остальные, — продолжил он. — Они просто очень дорогие».

Заявление пескова прозвучало всего за несколько часов до официальных заявлений в Берлине и Вашингтоне о том, что западные союзники Украины дадут зеленый свет на передачу танков Leopard 2 и Abrams украинским военным.

Заявления положили конец многомесячному застою вокруг передачи новейшего оружия украинской армии.

Песков сказал, что дипломатические споры по поводу поставок танков показали, что НАТО разделилась в своей поддержке Украины.

«Очевидно, что не все гладко: не все гладко внутри альянса и с наличием танков», — сказал песков.

Европейские страны могут поставить Украине десятки танков Leopard 2 в ближайшие месяцы, в то время как Соединенные Штаты, похоже, уже готовы начать процесс отправки в Украину десятков своих боевых танков M1 Abrams, сообщают американские СМИ.

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