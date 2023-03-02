Хаос в брянской области рф: песков выступил с заявлением

Путин отменил поездку в ставрополь из-за сообщений о вторжении Украины в брянскую область рф.

В российских СМИ появились сообщения о том, что украинские войска вошли на территорию рф* в брянской области, которая граничит с Украиной на севере. ТАСС пишет, что новость сообщил глава региона александр богомаз и что «по последней информации, диверсанты вошли в два села, идет бой».

Подробности остаются неясными, но ТАСС также сообщает: «Силы подтвердили, что в приграничной зоне проводится операция по уничтожению нарушителей госграницы».

Государственное информационное агентство РИА Новости сообщило в своем Telegram-канале, что официальный представитель кремля дмитрий песков в своем ежедневном брифинге для СМИ заявил, что президент рф владимир путин отменил запланированную поездку в ставрополь «из-за ситуации в брянской области».

На брифинге для СМИ песков заявил, что инцидент был нападением «террористов».

ТАСС пишет, что «диверсанты атаковали и любечан, и сушаны», и что якобы украинские силы обстреляли автомобиль, убив одного человека и ранив другого, 10-летнего ребенка.

В их материале укпзывается также: «ФСБ подтвердила ТАСС, что в приграничной зоне брянской области «принимаются меры по уничтожению вооруженных украинских националистов, нарушивших государственную границу».

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