Это была шутка: Берлускони прокомментировал подарок от путина

В ходе беседы с депутатом миллиардер сказал, что получил от кремлевского диктатора 20 бутылок водки.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что его слова про обмен водкой и вином с президентом россии владимиром путиным – шутка.

Об этом сообщает Adnkronos.

85-летний миллиардер вспомнил, что во время встречи с депутатами, которые победили на выборах от его партии «Вперед, Италия», он сказал, что обменялся с владимиром путиным поздравительными письмами по случаю дней рождений. Как он утверждает, один из политиков уточнил, действительно ли они обменялись подарками, на что Берлускони ответил: «Конечно, 20 бутылками водки и 20 бутылками вина».

Однако, сейчас бывшие премьер-министр говорит, что это было обычной шуткой. Тем не менее многие журналисты серьезно восприняли эти слова, учитывая отношения между президентом рф и итальянским политиком, которые были в прошлом.

Отметим, что ещё в марте этого года Берлускони заявил, что он и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель готовы быть посредниками в переговорах с путиным. Тогда он заявлял, что это поможет прекратить войну в Украине, потому что переговорный подход, как считает Берлускони, более эффективен, чем санкции.

Чуть позже, в мае, 85-летний итальянский политик сказал, что Европа должна убедить украинцев принять условия россии. Также он призвал Великобританию и НАТО отказаться от определенных заявлений, чтобы прекратить «разрушению и резню».

Также «Курсор» сообщал, что в сентябре Берлускони заявил, что путина к войне в Украине подтолкнули российский народ и министры, которые хотели заменить администрацию Владимира Зеленского «порядочными людьми». Бывший премьер-министр добавил, что войско оккупантов должно было за неделю дойти до Киева, сменить власть и потом уйти, но «вместо этого они встретили сопротивление, которое затем подпитывалось оружием всех видов с Запада».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!