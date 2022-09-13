Это его решение: названа причина смерти культового режиссера Жана-Люка Годара

Родственники и адвокат франко-швейцарского режиссера Жана-Люка Годара утверждают, что 91-летний ушел из жизни добровольно при помощи эвтаназии.

Легендарный режиссер Годар, о смерти которого стало известно 13 сентября, во вторник, решил умереть с помощью эвтаназии в Швейцарии.

Об этом сообщает Liberation.

«Он не был болен, он просто устал. Это было его решение, и ему было важно, чтобы об этом стало известно», – поделился один из родственников.

Годар воспользовался возможностью сделать эвтаназию в Швейцарии, где это разрешено, если процедуру проводят без корыстных побуждений. Также человек, решившийся на эвтаназию, должен быть способен пойти на такой поступок.

По словам его жены, Анны-Мари Мьевиль, режиссер «мирно умер в своем доме в окружении близких» в коммуне Ролл, на берегу Женевского озера. Информацию об этом также подтвердил адвокат Годара, Патрик Жаннере.

«Годар прибегнул к юридической помощи в Швейцарии для добровольного ухода, поскольку, согласно медицинскому заключению, он был поражен «множественными инвалидизирующими заболеваниями», – добавил он.

Отметим, что покойный являлтся известным кинорежиссером, кинокритиком, актером, сценаристом и кинопродюсером. Годар один из тех, кто стоял у истоков французской новой волны. За свою жизнь он снял почти 130 фильмов, среди которых отметим следующие:

Всех ребят зовут Патрик (1959)

На последнем дыхании (1960)

Женщина есть женщина (1961)

Жить своей жизнью (1962)

Карабинеры (1963)

Пренебрежение (1963)

Банда аутсайдеров (1964)

Альфавиль (1965)

Безумный Пьеро (1965)

Мужское – женское (1966)

Уик-энд (1967)

Китаянка (1967)

Король Лир (1987)

Язык, прощай (2014)

Весной прошлого года Годар объявил об уходе из профессии, но также заявил о своем намерении завершить два начатых проекта. Его жизнь, помимо всего прочего, отметилась рядом скандалов, среди которых обвинения в антисемитизме и антисионизме.

На его антисемитские взгляды повлияла его протестантская семья швейцарского происхождения. Во время выступления в Монреале в 1978 году он рассказал, что его родные симпатизировали нацистской Германии и Адольфу Гитлеру.

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