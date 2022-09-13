Это его решение: названа причина смерти культового режиссера Жана-Люка Годара

Легендарный режиссер Годар, о смерти которого стало известно 13 сентября, во вторник, решил умереть с помощью эвтаназии в Швейцарии.
Об этом сообщает Liberation.
«Он не был болен, он просто устал. Это было его решение, и ему было важно, чтобы об этом стало известно», – поделился один из родственников.
Годар воспользовался возможностью сделать эвтаназию в Швейцарии, где это разрешено, если процедуру проводят без корыстных побуждений. Также человек, решившийся на эвтаназию, должен быть способен пойти на такой поступок.
По словам его жены, Анны-Мари Мьевиль, режиссер «мирно умер в своем доме в окружении близких» в коммуне Ролл, на берегу Женевского озера. Информацию об этом также подтвердил адвокат Годара, Патрик Жаннере.
«Годар прибегнул к юридической помощи в Швейцарии для добровольного ухода, поскольку, согласно медицинскому заключению, он был поражен «множественными инвалидизирующими заболеваниями», – добавил он.
⚫ Jean-Luc Godard est mort https://t.co/gDLynUc7Ta pic.twitter.com/LQ5DXWPgap
— Libération (@libe) September 13, 2022
Отметим, что покойный являлтся известным кинорежиссером, кинокритиком, актером, сценаристом и кинопродюсером. Годар один из тех, кто стоял у истоков французской новой волны. За свою жизнь он снял почти 130 фильмов, среди которых отметим следующие:
- Всех ребят зовут Патрик (1959)
- На последнем дыхании (1960)
- Женщина есть женщина (1961)
- Жить своей жизнью (1962)
- Карабинеры (1963)
- Пренебрежение (1963)
- Банда аутсайдеров (1964)
- Альфавиль (1965)
- Безумный Пьеро (1965)
- Мужское – женское (1966)
- Уик-энд (1967)
- Китаянка (1967)
- Король Лир (1987)
- Язык, прощай (2014)
Весной прошлого года Годар объявил об уходе из профессии, но также заявил о своем намерении завершить два начатых проекта. Его жизнь, помимо всего прочего, отметилась рядом скандалов, среди которых обвинения в антисемитизме и антисионизме.
На его антисемитские взгляды повлияла его протестантская семья швейцарского происхождения. Во время выступления в Монреале в 1978 году он рассказал, что его родные симпатизировали нацистской Германии и Адольфу Гитлеру.
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