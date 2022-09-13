Умер культовый режиссер Жан-Люк Годар

Известный режиссер, стоявший у истоков французской новой волны, Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года. За вклад в мировой кинематограф Годар был награжден «Оскаром».

Жан-Люк Годар, франко-швейцарский кинорежиссер, кинокритик, актер, сценарист и кинопродюсер, скончался в возрасте 91 года.

Об этом сообщает liberation со ссылкой на его родственников.

Годар — один из режиссеров, стоявших у истоков французской новой волны. Его раннее творчество оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа.

В 2011 году Годар был награжден премией «Оскар» за вклад в мировой кинематограф.

За годы своей деятельности Годар снял почти 130 картин, среди которых такие шедевры, как «Презрение» (1963), «Банда аутсайдеров» (1964), «Безумный Пьеро» (1965) и многие другие. В марте 2021 года режиссер заявил об уходе из профессии, отметив, что предварительно он намерен завершить два начатых проекта.

Ранее Годара упрекали в антисемитизме и антисионизме. Сообщалось, что на становление антисемитских взглядов Годара оказала влияние его протестантская семья швейцарского происхождения. Выступая в 1978 году в Монреале, режиссер рассказывал, что его родственники симпатизировали нацистам и верили в победу гитлеровской Германии.

Ранее Курсор писал, что скончался легендарный фотограф Уильям Кляйн, который был родом из еврейской семьи.