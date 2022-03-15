Еврейские организации призывают Байдена ускорить прием украинских беженцев

Группа из 28 крупных еврейских групп США, охватывающих религиозный и политический спектр, призвала администрацию Байдена ускорить прием беженцев, спасающихся от войны россии против Украины.

В письме, отправленном в пятницу, Конференцией президентов крупных американских еврейских организаций, рекомендуется начать с ускорения запросов беженцев на воссоединение семей.

Прием беженцев в Соединенные Штаты — обременительный процесс, который может занять годы, поскольку лица, подавшие заявление о предоставлении статуса беженца, остаются на переходном этапе в принимающих странах, готовых предоставить им временное, но не постоянное жилье. В письме упоминается прецедент конца 1990-х годов, когда администрация президента Билла Клинтона устранила бюрократические препятствия, чтобы допустить на свою территорию 20 000 косовских беженцев, оставшихся после войны в Югославии.

«Мы призываем вас следовать прецеденту, установленному администрацией Клинтона, и приветствовать, как минимум, тех беженцев, которые имеют тесные семейные связи в Соединенных Штатах», — говорится в письме. «И мы настоятельно призываем вас сделать это без промедления».

Из 50 членов Конференции подписались 27 групп, в том числе HIAS, ведущая группа защиты еврейской иммиграции, представители консервативного, реформистского и ортодоксального направлений иудаизма, Антидиффамационная лига и наблюдатели за гражданскими правами Американского еврейского комитета и группы, которые искажают как правых, так и левых во внешней и внутренней политике.

Миллионы украинцев бежали из-за насилия, которое началось 24 февраля. Израиль уже принял сотни украинских евреев и планирует принять еще десятки тысяч.

«Курсор» писал ранее, что правительство Великобритании может разрешить использование домов российских олигархов для беженцев из Украины.