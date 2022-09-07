Они всегда были вместе: в США умерли сестры, пережившие Холокост

24 августа в 98-летнем возрасте мир покинула Ильзе Шойер, а в субботу, 3 сентября, – 95-летняя Натан Рут Йошер Зиглер. Обе сестры пережили Холокост и оставались лучшими подругами до конца своих дней.

Родственницы родились в Германии и были детьми во время прихода к власти в 1930-х годах Адольфа Гитлера. В 1944 году девочек разлучили с матерью и отправили работать в лагерь Биркенау. После этого они никогда не видели маму, а их отец и старший брат погибли в нацистских лагерях смерти.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на образовательный центр Холокоста в Алабаме.

«Девочки часами переносили кирпичи из одного конца комплекса в другой. Ильзе также шила чехлы для оружия и униформу. Работая рядом с кремационными печами, они увидели горы обуви. Они впервые осознали, что их сокамерников убивают и кремируют», – сказано в биографии ныне покойных.

Несмотря на все ужасы, Ильзе и Натан выжили в нацистских лагерях смерти, после чего стали неразлучными. После этого каждая из них вышла замуж за переживших Холокост в 1949 году и позже они вместе начали жить со своими семьями в город Бирмингем, что в штате Алабама.

Сестры преподавали, рассказывали ученикам о Холокосте и последние годы жизни были вдовами. Их дома располагались в шаговой доступности друг от друга.

«Они всегда были вместе. Я думаю, что когда Ильза умерла, Рут была готова», – рассказала директор Образовательного центра Энн Молленгарден.

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