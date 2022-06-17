Еврейских лидеров возмутил аукцион нацистских вещей в Австралии

Аукцион более 60 нацистских предметов был признан оскорбительным и опасным в эпоху роста неонацистской активности в Австралии.

Австралийский аукцион почти 60 предметов нацистских памятных вещей был осужден еврейскими лидерами, которые призвали разместить эти предметы в музеях.

Предметы, проданные на распродаже выходного дня, организованной аукционным домом Oldies Collectibles в Мельбурне, включали книгу СС, нацистскую униформу, нацистские тарелки для супа и газовый баллончик.

Керамическая тарелка для супа была описана как «она хорошо отмечена свастикой на нижней стороне», в то время как на другой тарелке для супа была нарисована сцена Третьего рейха, и она продавалась как минимум за 750 долларов и была описана как «уникальная».

Эти предметы «должны быть в музеях, а не на каминных полках», заявил Исполнительный совет австралийского еврейства (ECAJ).

Директор по исследованиям ECAJ Джули Натан сообщила Jewish News, что владельцу аукционного дома Дэну Махони следует «рассмотреть вопрос об удалении предметов Третьего рейха с будущих аукционов».

«В связи с растущим уровнем ненависти к евреям и активизацией неонацистов в Австралии мы бы предпочли, чтобы все коммерческие операторы добровольно прекратили эту торговлю», — сказала она.

Президент Совета еврейской общины Виктории Даниэль Агион назвал эти предметы «напоминаниями о презренном режиме, приверженном искоренению еврейского народа».

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