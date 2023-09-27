По его словам, то, что он видит на улицах города, не является прогрессивным.

Дэниел Лурье, еврейский филантроп и наследник состояния Леви Страусса, баллотируется на пост мэра Сан-Франциско.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Мужчина хочет возглавить город в тяжелый для него период, который связан с резким сокращением населения, высоким уровнем преступлений против собственности, бездомностью и злоупотреблением наркотическими средствами. Все эти проблемы серьезно беспокоят местное население.

Оппонентом Лурье станет мэр Лондон Брид, который в следующем году будет баллотироваться на второй полный срок. Речь идет о первой кампании еврейского филантропа за ​​государственную должность.

В ролике, в котором он анонсировал свое решение, деятель подчеркнул факторы общественной безопасности, доступного жилья и борьбы с «эпохой торговли наркотиками под открытым небом».

"Когда я говорю, что собираюсь что-то сделать, я выполняю это и беру всех с собой. Я люблю этот город, но то, что мы видим на улицах Сан-Франциско, не является прогрессивным", – отметил он.

Интересно, что Дэниел является малоизвестной персоной среди населения этого города США. Тем не менее его семья имеет глубокие корни.

Так, его мама Мими Хаас имеет миллиардное состояние и владеет 16% акций Levi Strauss & Co. и в течение многих лет входила в ее совет директоров. Ее вторым супругом с 1981 года до своей смерти в 2005 году был Питер Э. Хаас, внучатый племянник Леви Страусса.

Папа Лурье, раввин Брайан Лурье, был директором Федерации еврейских общин Сан-Франциско с 1974 по 1991 год. В конце 90-х он занимал пост президента Еврейского музея Сан-Франциско, а после стал президентом Фонда Нового Израиля.

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