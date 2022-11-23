В посольстве Украины отреагировали на теракт в Иерусалиме

В посольстве Украины заявили, что «глубоко опечалены» терактами в Иерусалиме.

Посольство Украины в Израиле заявило, что «глубоко опечалено смертоносными нападениями в Иерусалиме».

«Террору нет оправдания, — говорится в сообщении посольства на английском и украинском языках в Facebook. — Каждый человек заслуживает мира».

«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а раненым желаем полного выздоровления», — говорится в заявлении.

Напомним, что по данным полиции и медиков, в результате двух взрывов на двух автобусных остановках возле въездов в Иерусалим в среду утром погиб один человек и еще 22 человека получили ранения. Полиция квалифицировала взрывы как теракт.

Первый взрыв произошел недалеко от главного входа в Иерусалим в Гиват-Шауле, вскоре после 7 часов утра, в час пик.

Второй взрыв произошел вскоре после 7:30 на перекрестке Рамот, еще одном въезде в Иерусалим.

Посетивший место происшествия комиссар израильской полиции Коби Шабтай заявил, что нападавших могло быть двое.

Ранее Курсор писал, что спикер Кнессета сделал заявление в связи с терактом в Иерусалиме.

Кроме того, полиция сообщила, какие бомбы привели к взрывам в Иерусалиме.

Напомним также, что взрывы в Иерусалиме финансировал лидер ХАМАС в Турции — экс-координатор по безопасности Израиля в ПА.