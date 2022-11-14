Европарламент признает россию террористическим государством — евродепутат

Европейский парламент (ЕП) на следующей неделе рассмотрит резолюцию, в которой российская федерация* будет признана террористическим государством.

Об этом заявила депутат Европарламента Раса Юкнявичене, вице-председатель крупнейшей в ЕП группы Европейской народной партии (ЕНП) по иностранным делам, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что накануне саммита G20 на Бали группа ЕНП выразила резкое неодобрение присутствия россии на переговорах лидеров «Большой двадцатки».

«Мы позволяем одному из руководителей террористического государства участвовать на равных в дискуссии о будущем мира — вот что означает позволить лаврову сесть за один стол с остальными лидерами G20. Это неприемлемо. Мы никогда не должны вести переговоры с террористами», — сказала Юкнявичене.

Она подчеркнула, что ЕП открыто заявляет об этом, и «мы проголосуем за резолюцию на пленарном заседании на следующей неделе, чтобы классифицировать российскую федерацию как террористическое государство».

Как сообщал Курсор, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой российскую федерацию называют террористическим режимом. Принятие резолюции было единогласным – за это проголосовали 99 членов депутатов, находящихся в зале, и лишь один решил воздержаться.

В резолюцию внесли поправку, предлагающую объявить рф террористическим режимом. Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался. В документ также включили поправку с призывом предоставить Украине системы ПВО.

Ранее мы рассказывали, что Эстония собирается официально признать россию государством-террористом.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!