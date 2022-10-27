Европейский центральный банк повысил ставку до максимума с 2009 года

Европейский центральный банк объявил о повышении процентных ставок третий раз подряд ради сдерживания роста цен.

В банке заявили, что намерены ускорить вывод ликвидности из банковской системы для борьбы с рекордно высокой инфляцией.

Об этом сказано на сайте Европейського ЦБ.

«Денежно-кредитная политика совета управляющих ЕЦБ направлена ​​на снижение поддержки спроса и защиту от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий», – сказано в заявлении.

Совет управляющих решил, что три ключевые процентные ставки ЕЦБ поднимутся на 75 базисных пунктов. Процентную ставку по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии увеличат до 2,00%, 2,25% и 1,50% соответственно со 2 ноября этого года.

В предыдущий раз, 8 сентября ЕЦБ объявил о повышении ключевой ставки также на 75 базисных пунктов. Это было крупнейшее повышение с момента введения евро в наличное обращение в 2002 году. А 21 июля 2022 года впервые за 11 лет Европейский центробанк решил повысить базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов — с 0% до 0,5%.

«Инфляция остается слишком высокой и будет оставаться выше целевого показателя (2%) в течение длительного периода. В сентябре инфляция в еврозоне 19 стран достигла 9,9%», – сказано в обращении ЕЦБ.

При этом инфляция в Европейском Союзе, объединяющем 27 стран с евро и национальными валютами, впервые в истории превышает 10%.

По мнению экономистов Reuters, Европейский ЦБ прекратил длительное денежное стимулирование экономики всего за несколько месяцев. Санкции против *россии и отказ от поставок из рф привело к ускорению роста и без этого высоких цен на энергоносители. Последнее вызвано слабыми темпами восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Регулятор подтвердил планы касаемо дальнейшего реинвестирования доходов от кучи облигаций на 3,3 миллиарда евро, которые были выкуплены в рамках Программы покупки активов (APP).

Также «Курсор» сообщал, что новый опрос показал, что стоимость жизни в Израиле беспокоит почти половину избирателей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!