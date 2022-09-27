Евросоюз готов к зиме без поставок российского газа — Bloomberg

Европа может импортировать почти на 40% больше сжиженного газа в течение будущей зимы, чем в прошлом году, а следующим летом закупка увеличится примерно на 14%.

Большие объемы закупки сжиженного природного газа в Европе свидетельствуют о том, что этой зимой Евросоюзу, вероятно, хватит энергоресурса для производства электроэнергии, чтобы компенсировать поставки из россии*.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на прогноз сервиса BloombergNEF, который занимается стратегическими исследованиями глобальных товарных рынков.

Отмечается, что Европа может импортировать почти на 40% больше сжиженного газа в течение будущей зимы, чем в прошлом году, а следующим летом закупка увеличится примерно на 14%, чтобы восстановить утраченные запасы.

«Этих поставок достаточно, чтобы покрыть полную остановку потоков российских трубопроводов с 1 октября», — говорится в сообщении.

Согласно данным BloombergNEF, основной сценарий предполагает, что погодные условия будут соответствовать средним показателям за последние 10 лет. При отсутствии поставок российского газа, ожидается, что Европа импортирует 40 млн т СПГ этой зимой и чуть больше летом для пополнения запасов. Это оставит 12 млн т спотового объема для Азии.

«Однако холодная зима в Северной Азии может забрать 5,6 млн тонн из Европы, главным образом для подпитки спроса в Японии, а следующее жаркое лето приведет к росту этого числа до 6,9 млн в течение следующих 12 месяцев. Этот сценарий, вероятно, приведет к усилению ценовой конкуренции», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, из-за прекращения работы газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» поставки российского газа в Германию и Центральную Европу возможны только через газопровод «Ямал» на территории Польши или украинские газопроводы.

Правительство Германии рассматривает две версии атак. По одной из них к повреждению газотранспортных магистралей причастна Украина. повредили газопровод.

Также наш сайт информировал, что россия угрожает Европе рекордным ростом цен на газ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!