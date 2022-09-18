Евросоюз лишает Венгрию финансирования: официальные и скрытые причины такого решения

ЕС рекомендовал блокировать финансовую помощь, выделяемую Венгрии в размере 7,5 млрд евро. Официальная причина — проблемы с управлением финансами и отступлений от принципов демократии, другими словами коррупция власти.

Еврокомиссар по бюджету ЕС Йоханнес Хан обосновал необходимость приостановки траншей коррупцией венгерских властей, сообщает Associated Press.

По словам еврокомиссара, несмотря на предложения Венгрии по устранению нарушений, такие рекомендации все-таки озвучены. Будапешту дали время до 19 ноября, чтобы разрешить возникшие проблемы.

Вопрос о блокировании европейского финансирования относится к компетенции Европейского совета, с таким решением должно согласиться квалифицированное большинство стран-членов ЕС.

Ограничить финансирование Будапешта ранее призывали несколько фракций Европарламента, а до этого Еврокомиссия объявила о первом прецеденте применения механизма верховенства права в отношении государства-члена, обвинив венгерские власти в нарушении принципов правового государства.

По мнению европейских экономистов и критиков, премьер-министр Виктор Орбан является символом коррупции, кумовства и щедрости, в которых скандальный лидер и его правительство обвиняются в течение многих лет. Теперь такое поведение грозит стоить Венгрии миллиардов долларов финансирования Европейского Союза.

Исполнительный орган ЕС уже почти десять лет обвиняет Орбана в нарушении демократических институтов в стране, взятии под контроль СМИ и нарушении прав меньшинств.

Однако большинство экспертов склоняется к мнению, что такое решение Евросоюза связано с позицией Венгрии касательно войны в Украине и отказом поддержать решение Евросоюза о введении нефтяного эмбарго против рф*. Орбан остается ярым приверженцем политики путина и недавно заявил, что война будет продолжаться до 2030-го года, и в итоге россия оккупирует около трети украинской территории.

На днях Орбан снова опозорился, когда высказался против «смешивания» европейских и неевропейских рас, чем вызвал возмущение оппозиции и европейcких политиков.

Ранее Курсор писал, что в Чехии не исключают выхода Венгрии из Евросоюза.

Также мы сообщали, что, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нужно изменить стратегию, чтобы настал мир и прекратилась война.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!