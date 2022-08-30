Евросоюз может освободить от визовых ограничений россиян моложе 25 лет — СМИ

По информации инсайдеров, полного запрета на посещение ЕС для граждан рф*, скорее всего, введено не будет. Однако визы будут стоить дороже, а получить их станет сложнее.

Многие российские туристы, вероятно, в будущем будут платить 80 евро вместо 35 евро за визу в ЕС.

Об этом говорится в материале издания EUobserver, которое ссылается на свои источники из числа европейских дипломатов.

По данным журналистов, россияне также столкнутся с большей бюрократией при подаче заявлений на получение визы и с меньшей вероятностью получат многократные разрешения на въезд в ЕС в соответствии с новыми мерами, которые включают замораживание двустороннего пакта об упрощении визового режима от 2007 года.

Санкции должны обсудить министры иностранных дел ЕС в Праге во вторник и в среду.

«Неформальные переговоры в Праге не будут иметь подробного решения с указанием сроков, но дадут политический зеленый свет для начала технической работы», — говорится в материале.

Отмечается, что, по прогнозам дипломатов, любой первоначальный компромисс в Праге, скорее всего, приведет к дальнейшему торгу между лагерями «ястребов» и «голубей» в Евросоюзе.

«Возможно, что в конечном итоге санкции коснутся только определенных категорий россиян. Или в будущем количество туристических виз, выдаваемых ЕС гражданам рф каждый год, может быть ограничено», — сказал источник издания.

Другой дипломат отмечает, что «в кругах ЕС, принимающих решения, есть какая-то одержимость российской молодежью — гражданами моложе 25 лет».

«Но большинство российских солдат, убивающих и насилующих людей в Украине, моложе 25 лет. Мы должны избавиться от идеи, что это просто «война Путина», а не более широкая российская война», — добавил он.

Как сообщал Курсор, Германия и Франция совместно выступают против долгосрочного запрета на въезд для граждан россии в Европейский Союз.

Такыже Курсор писал о том, что министр обороны россии сергей шойгу назвал предложение Евросоюза запретить визы для российских туристов «нацистской политикой». Он также заявил, что якобы националистическая политика руководства Украины, поддерживаемая Западом, на протяжении многих лет направлена ​​на русскую культуру, и что это представляет угрозу для безопасности рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!