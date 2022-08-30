Германия и Франция выступили против запрета выдачи виз гражданам рф — СМИ

Страны хотят ужесточить проверки для россиян, но не вводить полный запрет на их въезд в ЕС.

Германия и Франция совместно выступают против долгосрочного запрета на въезд для граждан россии* в Европейский Союз.

Об этом сообщает Die Zeit.

Немецкое издание ссылается на «документ с изложением позиции, направленном другим государствам-членам» накануне встречи министров иностранных дел ЕС, запланированной на вторник и среду в Праге.

«Мы должны подумать о разумных способах использования такого важного рычага, как выдача виз», — говорится в тексте.

По информации СМИ, Германия и Франция настаивают на том, что заявки от граждан рф на получение визы должны тщательно проверяться на предмет возможных угроз безопасности, при этом «не следует недооценивать влияние непосредственного опыта жизни в демократиях, в особенности относительно будущих поколений».

«Наша визовая политика должна отражать это и продолжать разрешать контакты между людьми в ЕС с гражданами россии, которые не связаны с российским правительством», — говорится в документе.

Как отмечает издание, именно поэтому Германия и Франция хотят сохранить правовую базу, которая позволяет студентам, художникам, ученым и специалистам, в частности, въезжать в ЕС — независимо от того, могут ли они столкнуться с политическим преследованием или нет.

Как известно, дебаты о том, следует ли запретить россиянам ездить в ЕС за покупками и в отпуск, в то время как на Украине из-за войны гибнут тысячи людей, продолжаются уже несколько дней. Согласно опросу Zeit Online, 47 % немцев считают, что российским туристам больше нельзя разрешать въезд в Германию из-за войны в Украине. Несколько государств-членов ЕС в одностороннем порядке уже прекратили выдачу шенгенских виз россиянам.

Как сообщал Курсор, высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что главы Министерств иностранных дел стран ЕС не смогут достигнуть согласия касательно полного запрета на выдачу виз гражданам российской федерации.

Такыже Курсор писал о том, что министр обороны россии сергей шойгу назвал предложение Евросоюза запретить визы для российских туристов «нацистской политикой». Он также заявил, что якобы националистическая политика руководства Украины, поддерживаемая Западом, на протяжении многих лет направлена ​​на русскую культуру, и что это представляет угрозу для безопасности рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!