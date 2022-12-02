Евросоюз окончательно утвердил предельную цену на российскую нефть

Дипломаты из Европейского Союза в пятницу, 2 декабря, договорились установить максимальную цену в $60 за баррель для российских нефтепродуктов.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что договоренность ЕС предусматривает, что сначала предельная цена на нефть из россии* составит 60 долларов за баррель и будет пересматриваться каждые два месяца так, чтобы быть ниже рыночной на 5%.

Эту меру Европейский Союз согласовывает со странами G7, которые инициировали ценовое ограничение. Публикация официального заявления «Группы семи» ожидается до воскресенья.

Как известно, переговоры об установлении лимита в Брюсселе были напряженными и продолжались более недели. Ограничение на уровне 60 долларов за баррель немного ниже, чем платят в настоящее время основные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия, но оно не будет применяться, если покупатели отправляют и страхуют грузы в компаниях из стран, не входящих в группу, налагающую ограничение.

«Маловероятно, что это резко сократит доходы россии от продажи нефти, которые имеют решающее значение для ее военных действий в Украине», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, сбор экспортной пошлины на «черное золото» в федеральную казну россии в октябре упал до минимума с начала полномасштабной войны в Украине.

Ранее заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев «предупредил», что ситуация с российским газом для Европейского Союза может повторить историю с поставками российской нефти из россии в рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!