Странам ЕС советуют не выдавать россиянам многолетние визы и аннулировать действующие

Европейская комиссия (ЕК) опубликовала рекомендации по визовой политике для государств-членов, призывающих, в частности, не выдавать гражданам россии* многолетние визы, а также рассматривать возможность аннулирования уже выданных виз в определенных случаях.
Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.
Отмечается, что исполнительный орган ЕС рекомендует государствам-членам при принятии решений о выдаче виз предоставлять более низкий приоритет заявителям, не имеющим существенной причины для путешествия – например, туристам. Кроме того, консульства могут принимать решения по визовым заявкам в течение 45 дней и требовать дополнительные подтверждающие документы.
«Учитывая текущую ситуацию безопасности, консульствам государств-членов следует особо тщательно проверять, могут ли российские граждане, обращающиеся за краткосрочными визами, считаться угрозой государственному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям любого из государств-членов. Если это так, в визе следует отказать – решение всегда принимается на основе индивидуальной оценки», – говорится в рекомендациях ЕК.
Также государствам-членам ЕС рекомендуют пересматривать действующие краткосрочные визы. Так, «если становится очевидным, что условия для выдачи визы больше не выполняются, например, потому, что теперь владелец визы считается угрозой безопасности, государства-члены должны аннулировать действующую визу».
Кроме того, ЕК советует воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, «поскольку российские граждане могут не отвечать условиям для въезда в ЕС в долгосрочной перспективе из-за экономической нестабильности, ограничительных мер и политических событий в россии».
Как известно, Совет Европейского Союза в пятницу, 9 сентября, принял окончательное решение о приостановлении упрощенного визового режима с россией.
В частности, прекращение соглашения приведет к повышению сбора за оформление визы с 35 евро до 80 евро, необходимости предоставления дополнительных документальных подтверждений, увеличению сроков оформления виз и большим ограничениям для выдачи многократных виз.
Решение вступит в силу со дня принятия и будет применяться с 12 сентября 2022 года.
Как сообщал Курсор, Европейский Союз «хорошо подготовлен» на случай полного прекращения поставок газа из рф благодаря мерам по хранению и энергосбережению. Об этом в рамках экономического форума в Италии заверил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
Также Курсор информировал о том, что Евросоюз может освободить от визовых ограничений россиян моложе 25 лет.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!