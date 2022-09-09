Странам ЕС советуют не выдавать россиянам многолетние визы и аннулировать действующие

Консульствам государств-членов рекомендуется особо тщательно проверять, могут ли российские граждане, обращающиеся за краткосрочными визами, считаться угрозой государственному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям.

Европейская комиссия (ЕК) опубликовала рекомендации по визовой политике для государств-членов, призывающих, в частности, не выдавать гражданам россии* многолетние визы, а также рассматривать возможность аннулирования уже выданных виз в определенных случаях.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что исполнительный орган ЕС рекомендует государствам-членам при принятии решений о выдаче виз предоставлять более низкий приоритет заявителям, не имеющим существенной причины для путешествия – например, туристам. Кроме того, консульства могут принимать решения по визовым заявкам в течение 45 дней и требовать дополнительные подтверждающие документы.

«Учитывая текущую ситуацию безопасности, консульствам государств-членов следует особо тщательно проверять, могут ли российские граждане, обращающиеся за краткосрочными визами, считаться угрозой государственному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям любого из государств-членов. Если это так, в визе следует отказать – решение всегда принимается на основе индивидуальной оценки», – говорится в рекомендациях ЕК.

Также государствам-членам ЕС рекомендуют пересматривать действующие краткосрочные визы. Так, «если становится очевидным, что условия для выдачи визы больше не выполняются, например, потому, что теперь владелец визы считается угрозой безопасности, государства-члены должны аннулировать действующую визу».

Кроме того, ЕК советует воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, «поскольку российские граждане могут не отвечать условиям для въезда в ЕС в долгосрочной перспективе из-за экономической нестабильности, ограничительных мер и политических событий в россии».

Как известно, Совет Европейского Союза в пятницу, 9 сентября, принял окончательное решение о приостановлении упрощенного визового режима с россией.

В частности, прекращение соглашения приведет к повышению сбора за оформление визы с 35 евро до 80 евро, необходимости предоставления дополнительных документальных подтверждений, увеличению сроков оформления виз и большим ограничениям для выдачи многократных виз.

Решение вступит в силу со дня принятия и будет применяться с 12 сентября 2022 года.

Как сообщал Курсор, Европейский Союз «хорошо подготовлен» на случай полного прекращения поставок газа из рф благодаря мерам по хранению и энергосбережению. Об этом в рамках экономического форума в Италии заверил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Также Курсор информировал о том, что Евросоюз может освободить от визовых ограничений россиян моложе 25 лет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!