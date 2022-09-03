ЕС готов к полному прекращению поставок российского газа — еврокомиссар

Паоло Джентилони заверил, что Евросоюз был «хорошо подготовлен» на случай полной остановки поставок российского газа благодаря мерам по хранению «голубого топлива» и энергосбережению.

Европейский Союз «хорошо подготовлен» на случай полного прекращения поставок газа из рф* благодаря мерам по хранению и энергосбережению.

Об этом в рамках экономического форума в Италии заверил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, сообщает Les Echos.

Издание напоминает, что в пятницу, 2 сентября, российский «газпром» принял решение приостановить работу газопровода «Северный поток-1», при этом пообещал поставлять больше газа в ЕС через Украину.

«Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы противостоять экстремальному применению россией газового оружия. Мы не боимся решений путина, мы просим россиян соблюдать контракты, но если они этого не сделают, мы готовы реагировать», — заявил Джентилони.

Как сообщал Курсор, постоянные перекрытия вентиля на «Северном потоке-1», который после кардинального уменьшения поставок газа по украинскому маршруту стал главным путем поставки российского газа в Европу, заставил европейские правительства как можно скорее заполнять газовые хранилища.

Ранее Курсор информировал о том, что накануне работа российского газопровода «Северный поток-1» была полностью остановлена якобы из-за утечки масла и необходимости ремонта, сообщили в российской компании «Газпром».

«При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления», — отметили в «Газпроме».

Также Курсор писал о том, что официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер прокомментировал остановку «Северного потока-1», назвав неисправность турбины лживым предлогом. По его словам, решение российской федерации остановить газопровод является циничным и в первую очередь демонстрирует то, что «Газпром» — ненадежный поставщик.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!