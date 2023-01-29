F-16 для Украины: военные чиновники выступили с призывом к Пентагону

Сообщается, что американские военные призывают Пентагон поставить в Украину самолеты F-16, чтобы страна могла лучше защищаться от российских ракет и беспилотников.

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США сказал Politicо: «Я не думаю, что мы против».

Источник, на условиях анонимности, сообщил изданию, что окончательное решение еще не принято.

Это произошло всего через несколько недель после того, как США обязались отправить Украине пакет оружия на 2 миллиарда долларов, включая ракетную систему Patriot.

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