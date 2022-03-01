Facebook надеется остаться в сети в России, чтобы «выступить против пропаганды»

По словам сэра Ника Клегга , Facebook попытается продолжить работу в России, чтобы предложить платформу для «противодействия пропаганде», исходящей от СМИ, контролируемых российским государством.

Бывший вице-премьер, который сейчас возглавляет глобальные отношения материнской компании Facebook, Meta, сказал, что для платформы важно оставаться онлайн в России, чтобы пользователи могли «получать доступ к информации и высказываться» против вторжения страны в Украину.

Facebook ограничил доступ к учетным записям некоторых поддерживаемых государством СМИ России, и сэр Ник подтвердил, что контент этих организаций также будет понижен, но сказал, что было бы неправильно закрывать сервис.

Главным приоритетом платформы является предоставление услуг «обычным людям для самовыражения» и «самым мощным противоядием от пропаганды является не только ограничение распространения, но и распространение ответов на нее».

«Вот почему мы всегда хотим найти правильный баланс, чтобы позволить потоку встречных высказываний продолжаться на наших сервисах, где мы в состоянии повлиять на это», — сказал он.

«Курсор» писал ранее о том, что Россия выпустила по Украине более 400 ракет.

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