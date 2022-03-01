Россия выпустила по Украине более 400 ракет — СМИ

В США журналистам сообщили, что Российские захватчики контролируют некоторые районы Украины «больше, чем другие», хотя преимущество в воздухе на данный момент остается за ВСУ.

В Пентагоне заявили, что у украинцев есть еще достаточно систем противоракетной обороны, которые остаются «дееспособными, неповрежденными и задействованными».

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на свои источники.

Отметим, что весь украинский народ активно сопротивляется агрессии со стороны России уже шесть дней. Еще 24 февраля утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале так называемой «спецоперации» в Украине. Многие украинские города сразу были обстреляны ракетами, самолеты начали сбрасывать бомбы. Когда армия РФ поняла, что не может справиться с Вооруженными силами Украины, она буквально начала боевые действия против мирного населения.

Так, Харьков, Киев, Чернигов, Ахтырка, Сумы и другие украинские города были обстреляны. Чаще всего стреляют по объектам гражданской инфраструктуры, вроде детских садиков и больниц, а также непосредственно по жилым кварталам.

Ранее редакция Курсора сообщала, что российские войска собираются выйти из Херсона при помощи заложников.

Кроме того, мы писали, что восемь человек погибло в результате российского удара по жилому дому в Харькове.

Еще напомним, что российский самолет сбросил бомбу на жилой дом в селе Бородянка Киевской области.

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