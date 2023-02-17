Facebook разрешил пророссийскому олигарху рекламировать призывы к свержению правительства Молдовы — СМИ

Согласно отчету СМИ, Facebook разрешил молдавскому олигарху в изгнании, имеющему связи с кремлем*, размещать рекламу, призывающую к протестам и восстаниям против страны.

Рекламу с участием политика и осужденного мошенника Илана Шора видели в Молдове миллионы раз, несмотря на то, что он и его политическая партия находятся в санкционном списке США, сообщает AP.

Эта реклама, оплаченная политической партией Шора, в конечном итоге была удалена из Facebook. Тем не менее, реклама успела разжечь яростные демонстрации против прозападного правительства Молдовы, используя гнев по поводу инфляции и роста цен на топливо.

Президент Молдовы Майя Санду в понедельник обвинила рф в планировании использования иностранных диверсантов для свержения руководства ее крошечной страны, предотвращения ее вступления в ЕС и использования ее в войне против Украины.

Комментарии Санду прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна раскрыла план российской разведки «по уничтожению Молдовы», а через несколько дней правительство Молдовы ушло в отставку.

«Попытки дестабилизации — это реальность, и для наших институтов они представляют собой настоящий вызов», — сказала Санду в четверг, приводя к присяге правительство, возглавляемое прозападным премьер-министром Дорином Речаном.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.