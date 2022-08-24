Фантастический карманный дрон: в сети показали необычный БПЛА, который получат ВСУ

Норвегия и Великобритания договорились о поставках в Вооруженные Силы Украины микродрона PD-100 Black Hornet от компании Flir, которая имеет действительно фантастические возможности. Но не за счет обжига врага или способности видеть на десятки километров, а потому, что это один из самых маленьких разведывательных дронов в мире, который можно просто положить в карман.

#POTD@AustralianArmy soldier Trooper Sam Menzies deploys a PD-100 Black Hornet Nano unmanned aircraft vehicle during a training exercise at Shoalwater Bay Training Area, Queensland. pic.twitter.com/2XVDWPCLIw — Defence Australia (@DefenceAust) June 23, 2018

Дело в том, что вес Black Hornet всего 32 грамма, но у него сразу две оптические камеры и даже тепловизор. Фактически микродроны были созданы для того, чтобы в каждом необходимом месте были собственные «глаза» в воздухе, особенно во время ведения боевых действий в городе.

New PD-100 Black Hornet Nano-drones newly introduced into the Australian Army pic.twitter.com/aiAZ0uWlaX — Benjamin Young Savage (ᐱᓐᒋᐱᓐ)  (@benjancewicz) March 24, 2019

Также этот дрон предназначен для установки на разведывательные машины и может автоматически запускаться с их борта.

При таких размерах и оснащении, которые порой не могут позволить себе и БПЛА значительно более высокого класса, дрон находится в воздухе 25 минут, имеет радиус действия до 1,6 км, а стандартной высотой полета является 10-30 метров.

ウクライナ情勢

2022 年 8 月 24 日、午前 10 時 8 分

ЗСУ отримають БПЛА Black Hornet: фантастичний кишеньковий дрон на 32 грами з тепловізором | Defense Express

ノルウェーとイギリスは、ウクライナ軍に、供給することに合意した

【 Black Hornet （PD-100）】 https://t.co/338Sgsnq99 pic.twitter.com/CWh6j6rNvZ — 松野 義孝 (@bGgkTM1ikWBMT6y) August 24, 2022

Но за сочетание таких характеристик пришлось заплатить высокую цену в прямом смысле слова. Стоимость комплекта из двух дронов, пульта управления и зарядной станции составляет 40-60 тысяч долларов.

Another Look at FLIR's Palm-Sized Black Hornet 3 PD-100 Nano Drone Used by the US Army — TechEBlog https://t.co/Me92t8yJN0 pic.twitter.com/HZ1jtdOSLI — DavidHobson (@nycndotcom) February 11, 2022

В то же время, размер официально объявленного правительством Норвегии пакета помощи с микродронами Black Hornet составляет 90 млн норвежских крон, то есть примерно 9,5 млн долларов. То есть речь идет об условных 150-240 комплектах, но часть денег все равно пойдет на сопутствующие услуги, вроде обучения.

Наша редакция писала, что Владимир Зеленский назвал событие, после которого переговоры с рф потеряют смысл. Зеленский отметил, что проинформировал международных партнеров о том, что может сделать рф на этой неделе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!