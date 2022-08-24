Фантастический карманный дрон: в сети показали необычный БПЛА, который получат ВСУ

Норвегия и Великобритания договорились о поставках в Вооруженные Силы Украины микродрона PD-100 Black Hornet от компании Flir, которая имеет действительно фантастические возможности. Но не за счет обжига врага или способности видеть на десятки километров, а потому, что это один из самых маленьких разведывательных дронов в мире, который можно просто положить в карман.
Дело в том, что вес Black Hornet всего 32 грамма, но у него сразу две оптические камеры и даже тепловизор. Фактически микродроны были созданы для того, чтобы в каждом необходимом месте были собственные «глаза» в воздухе, особенно во время ведения боевых действий в городе.
Также этот дрон предназначен для установки на разведывательные машины и может автоматически запускаться с их борта.
При таких размерах и оснащении, которые порой не могут позволить себе и БПЛА значительно более высокого класса, дрон находится в воздухе 25 минут, имеет радиус действия до 1,6 км, а стандартной высотой полета является 10-30 метров.
Но за сочетание таких характеристик пришлось заплатить высокую цену в прямом смысле слова. Стоимость комплекта из двух дронов, пульта управления и зарядной станции составляет 40-60 тысяч долларов.
В то же время, размер официально объявленного правительством Норвегии пакета помощи с микродронами Black Hornet составляет 90 млн норвежских крон, то есть примерно 9,5 млн долларов. То есть речь идет об условных 150-240 комплектах, но часть денег все равно пойдет на сопутствующие услуги, вроде обучения.
Наша редакция писала, что Владимир Зеленский назвал событие, после которого переговоры с рф потеряют смысл. Зеленский отметил, что проинформировал международных партнеров о том, что может сделать рф на этой неделе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!