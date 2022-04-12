ФБР освободило заложников в синагоге Техаса

В результате успешной операции ФБР в Техасе были освобождены заложники, захваченные в синагоге Бет-Исраэль. Среди заложников жертв нет, террорист мёртв.

При нападении на синагогу Бет-Исраэль в Техасе, террористами были захвачены пять заложников, один из них раввин Чарли Сайтрон-Уокер

По сообщениям Телеграм-канала Еврейский вопрос, террорист, захвативший заложников в синагоге в Техасе — мусульманин, его сестра находится в тюрьме.

Мэр города Даллас сразу распорядился ввести режим усиленного патрулирования полицией территорий возле синагог и еврейских организаций.

В результате успешных действий ФБР заложники, удерживаемые в синагоге, освобождены, никто из них не пострадал.

Террорист мёртв.

Раввин Чарли Сайтрон-Уокер сказал: “Благодарю всех, кто молился за наше спасение!».

После нападения на синагогу в Техасе еврейские организации потребовали от Конгресса США удвоить финансирование программы некоммерческих грантов безопасности (NSGP) Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Текущий бюджет проекта сейчас составляет 180 млн долларов в год и должен быть увеличен до 360 млн долларов, если призыв будет поддержан.

«Курсор» сообщал, что евреи и украинские граждане прячутся в синагогах от обстрелов российских оккупантов. По всей Украине люди ищут убежища от войны в синагогах еврейских общин, веря, что российская армия не причинит им вреда.

Также сообщалось, что нападавшие вскрыли шкаф со свитками Торы и другими принадлежностями.