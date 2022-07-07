Фейки и ложь: как россия дискредитирует ленд-лиз Украине

Российская пропаганда активизировала производство фейков и распространение лжи, чтобы сорвать или уменьшить поток западного оружия в Украину.

Россия постоянно отслеживает обстановку в информационном поле Украине и каждый раз, когда в страну приходит новая партия оружия, рф* создает фейки для дискредитации Украины и формирования мнения, что поставки оружия для ВСУ недопустимы.

Об этом пишет Cyprus Daily News.

Так как российская армия не может ничего противопоставить западным образцам оружия, россия культивирует лживые утверждения о Западе.

Россия утверждает, что оружие, предназначенное для ВСУ, попадает на черный рынок. Кроме того, российская пропаганда пытается делать акцент на том, что в результате поставок оружия в Украину ухудшается криминогенная обстановка, на руках у населения находится множество различного оружия, которое способно дестабилизировать ситуацию.

Также, в российских СМИ пишут, что оружие из Украины через криминальные группировки свободно перетекает в рф, что ухудшает криминогенную обстановку и увеличивает нагрузку на мвд и росгвардию.

После успешного применения в Украине американской РСЗО HIMARS, причинившей огромные потери врагу, рф распространяет неправдивую информацию о том, что такое оружие будет продаваться на черном рынке.

Украина в одиночку сдерживает наступление рф, и в ходе боевых действий был разоблачен миф о мощи российской армии. Именно западные вооружения играют ключевую роль в нейтрализации российской угрозы, потому что рф готовится к затяжной войне, и отсутствие поставок оружия Украине обойдется Западу гораздо дороже, нежели существующие поставки. В Украине решается цивилизационное будущее мира, ведь рф начала передел сфер влияния и только сильная украинская армия способна нейтрализовать российскую угрозу.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!