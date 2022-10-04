«Фетиш на даты»: эксперт рассказал, какой «подарок» российские оккупанты готовят путину 7 октября

В пятницу главарь кремля путин отметит день рождения. Российские оккупанты могут поздравить его атакой по украинским городам.

На этой неделе, а именно, в пятницу, 7 октября, значительно растет угроза обстрелов украинских городов и объектов инфраструктуры. Все потому, что в этот день российский главарь путин* будет праздновать именины. Согласно эксперту, учитывая особое отношение россиян к датам, не исключено, что ситуация 7 октября может обостриться.

Например, на днях представитель СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что 7 октября агенты рф планировали в Одессе провокацию. Они хотели создать картинку, якобы украинская Одесса поздравляет путина с 69-летием. Эта агентурная сеть благодаря СБУ и ДБР была разоблачена.

Как сообщил ТСН.ua военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, он также не исключает, что 7 октября оккупанты будут пытаться поздравить путина обстрелами в сторону украинских городов и объектов критической инфраструктуры.

«У них фетиш на все даты. Не исключено, что именно в день рождения путина могут осуществить какую-то провокацию. Это может быть либо массовый обстрел, либо нечто подобное. Прорыв не может быть, как и масштабного наступления. Возможности их армии исчерпаны. Они могут заниматься исключительно террором», — говорит Александр Коваленко.

Ранее Курсор писал, чтобогатейшие люди россии потеряли серьезную часть своего состояния — СМИ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!