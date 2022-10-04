Богатейшие люди россии потеряли серьезную часть своего состояния — СМИ

С начала 2022 года богатейшие россияне лишились в общей сложности на 94 млрд долларов.

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, большая часть этих потерь пришлось на последний месяц.

Согласно рейтингу, лидер по потерям — гендиректор пао «северсталь» алексей мордашов. Его состояние с начала 2022 года уменьшилось на $9,8 млрд. Сейчас его состояние оценивается в 19,1 млрд долларов.

На втором месте — близкий к президенту рф владимиру путину олигарх, владелец инвестиционной группы Volga Group геннадий тимченко. Он потерял 9,7 млрд долларов.

На третьем месте — самый богатый олигарх россии 2022 года по версии журнала Forbes владимир лисин. Он потерял 9,1 млрд долларов. Сейчас его состояние составляет 18,9 млрд долларов.

В процентном соотношении лидером по потерям оказался председатель совета директоров группы компаний «ренова» виктор вексельберг. Он потерял более чем 60% своего капитала. Сейчас его состояние оценивается в 11,2 млрд долларов.

Кроме этого, почти половину своего состояния потерял с начала 20222 года роман абрамович. Его капитал сократился с 18 млрд долларов до 9,7 млрд долларов.

С начала войны, развязанной россией против Украины, страны Евросоюза, Америка и Канада ввели целый ряд санкций против олигархов рф.

Ранее Курсор писал, что Евросоюз не смог утвердить новые санкции против россии. Послы стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе в понедельник, 3 октября, не достигли договоренности относительно восьмого пакета санкций против российской федерации.

Как сообщал Курсор, в конце сентября Евросоюз представил восьмой пакет санкций против рф. Он включает персональные ограничения против российских физических и юридических лиц. Также с рф запрещается торговля военными технологиями, в частности запчастями для авиации, электронными компонентами и специфическими химическими соединениями.

Напомним, что пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года против президента рф путина и российского режима, был включен в законодательство Норвегии и вступил в силу в этой стране.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!