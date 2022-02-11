Филиал Amazon в Австралии удалил нацистские фильмы, следуя примеру американской компании

Филиал Amazon в Австралии снял со своей платформы более 20 нацистских пропагандистских фильмов, сообщила в пятницу ведущая австралийская правозащитная организация.

Этот шаг был сделан после того, как Двир Абрамович, председатель Антидиффамационной комиссии (ADC), поговорил с высшим руководством «Amazon Australia» об удалении фильмов с ее веб-сайта. Компания также подтвердила, что фильмы больше не транслируются на ее местном сервисе «Prime Amazon», сообщает ADC.

В январе базирующаяся в США компания Amazon удалила 23 из 30 нацистских пропагандистских фильмов, которые были либо доступны для покупки на ее веб-сайте, либо транслировались на ее видеосервисе «Amazon Prime», после критики со стороны Центра Симона Визенталя и организации «Американцы против антисемитизма».

Абрамович похвалил Amazon Australia за то, что она «делает то, что правильно, и действует в срочном порядке, чтобы изгнать эту грязь» в опубликованном заявлении, но также сказал, что «эти злые и запятнанные кровью произведения» никогда не должны были выставляться на продажу с самого начала.

Ранее Курсор писал о том, что американские исследователи опубликовали отчет о проявлении антисемитизма в учебных заведениях США.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.