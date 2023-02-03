Франция и Италия договорились передать Киеву системы ПВО

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню и министр обороны Италии Гвидо Кросетто подтвердили намерения двух стран поставить Украине системы противовоздушной обороны этой весной.

В ходе телефонного разговора в пятницу два министра договорились о последней военной помощи украинскому войску в связи с приближением первой годовщины войны. Ожидается, что Киев получит противоракетную систему SAMP/T из Франции и Италии, европейскую систему средней дальности, которая, как утверждается, сможет прикрыть большую часть территории Украины.

Оружие предназначено для использования украинскими войсками для защиты от атак со стороны россии с помощью беспилотников, самолетов или ракет, сообщает французский новостной канал BFM.

Отметим также, что Норвегия подтвердила сегодня, что закажет 54 новых танка Leopard 2 немецкого производства для своей армии у Krauss-Maffei Wegmann Group с возможностью купить еще 18 танков позднее.

Выступая на пресс-конференции, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёресказал: «Мы гарантируем, что у нас будут такие же танки, как у наших скандинавских соседей и многих ключевых союзников по НАТО».

Это «еще больше укрепляет наши отношения с Германией», добавил он.

Норвегия, которая имеет 196-километровую арктическую границу с россией*, планировала заказать либо танки Leopard 2 A7 немецкого производства, либо K2 Black Panther корейского производства.

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